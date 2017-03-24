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У бурштинокопачів Рівненщини вилучили мотопомпи та самохідну машину

У бурштинокопачів Рівненщини вилучили мотопомпи та самохідну машину

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Поліцейські вилучили у бурштинокопачів шість мотопомп, самохідну машину та три автомобілі. Про це УНН повідомляє із посиланням на сторінку Нацполіції у Facebook.

“Минулої ночі на території заповідника у Рокитнівському районі бійці оперштабу, виконали планове завдання у протидії незаконному видобутку бурштину та вилучили самохідну установку на базі автомобіля „ГАЗ 66“, яку задіювали для своєї протиправної діяльності старателі”, — йдеться у повідомленні.

Автомобіль, яким копачі транспортували мотопомпу, 11 пожежних рукавів та інше знаряддя для видобутку бурштину-сирцю, правоохоронці виявили та вилучили між селами Єльне та Більськ Рокитнівського району. Керував вантажівкою 37-річний житель Більська. Усе вилучене помістили на територію Рокитнівського відділення поліції.

По одній залишеній мотопомпі з приладдям було вилучено у 53 квадраті Єльнівського лісництва та в лісовому масиві поблизу села Ждань Зарічненського району.

А у Сарнах, працівники роти поліції особливого призначення зупинили автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 36-річний житель Житомирської області. Під час огляду мікроавтобуса поліцейські виявили мотопомпу та пожежний рукав.

Крім того, у селі Ясинець, що у Дубровицькому районі працівники оперативного штабу зупинили автомобіль ВАЗ 2121 під керуванням 29-річного жителя села Висоцьк. У салоні автівки знаходилася мотопомпа та обладнання, призначене для видобутку “сонячного каміння”. Ще одну мотопомпу та автомобіль УАЗ поліцейські затримали на автодорозі поблизу Володимирця.

За фактом порушення встановлених правил використання надр у поліції розпочали досудові розслідування за статтею 240 Кримінального кодексу України.

Сьогодні понад сотня копачів бурштину забралися на акцію протесту під райвідділом поліції у Зарічному.

Нагадаємо, старателі бурштину пошкодили заповідник міжнародного значення на Рівненщині. Незаконні копачі вирили 12 каналів і пошкодили ґрунтовий покрив на території заповідника міжнародного значення.

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