У копателей янтаря в Ровенской области изъяли мотопомпы и самоходную машину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Полицейские изъяли у копателей янтарей шесть мотопомп, самоходную машину и три автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу Нацполиции в Facebook.
"Прошлой ночью на территории заповедника в Рокитновском районе бойцы оперштаба, выполнили плановое задание в противодействии незаконной добыче янтаря и изъяли самоходную установку на базе автомобиля " ГАЗ 66 ", которую задействовали для своей противоправной деятельности старатели", - говорится в сообщении.
Автомобиль, которым копатели транспортировали мотопомпу, 11 пожарных рукавов и другие орудия для добычи янтаря-сырца, правоохранители обнаружили и изъяли между селами Ельное и Бельск Рокитновского района. Руководил грузовиком 37-летний житель Бельска. Все изъятое поместили на территорию Рокитновского отделения полиции.
По одной оставленной мотопомпе с принадлежностями было изъято у 53 квадрате Ельнивского лесничества и в лесном массиве вблизи села Ждань Заричненского района.
А в Сарнах, работники роты полиции особого назначения остановили автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 36-летний житель Житомирской области. При осмотре микроавтобуса полицейские обнаружили мотопомпу и пожарный рукав.
Кроме того, в селе Ясинец, что в Дубровицком районе работники оперативного штаба остановили автомобиль ВАЗ 2121 под управлением 29-летнего жителя села Высоцк. В салоне автомобиля находилась мотопомпа и оборудование, предназначенное для добычи "солнечного камня". Еще одну мотопомпу и автомобиль УАЗ полицейские задержали на автодороге вблизи Володимирца.
По факту нарушения установленных правил использования недр в полиции начали досудебные расследования по статье 240 Уголовного кодекса Украины.
Сегодня более сотни копателей янтаря забрались на акцию протеста под райотделом полиции в Заречном .
Напомним, старатели янтаря повредили заповедник международного значения в Ровенской области. Незаконные копатели вырыли 12 каналов и повредили почвенный покров на территории заповедника международного значения.