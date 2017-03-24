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У копателей янтаря в Ровенской области изъяли мотопомпы и самоходную машину

У копателей янтаря в Ровенской области изъяли мотопомпы и самоходную машину

Киев • УНН

 • 11779 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Полицейские изъяли у копателей янтарей шесть мотопомп, самоходную машину и три автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу Нацполиции в Facebook.

"Прошлой ночью на территории заповедника в Рокитновском районе бойцы оперштаба, выполнили плановое задание в противодействии незаконной добыче янтаря и изъяли самоходную установку на базе автомобиля " ГАЗ 66 ", которую задействовали для своей противоправной деятельности старатели", - говорится в сообщении.

Автомобиль, которым копатели транспортировали мотопомпу, 11 пожарных рукавов и другие орудия для добычи янтаря-сырца, правоохранители обнаружили и изъяли между селами Ельное и Бельск Рокитновского района. Руководил грузовиком 37-летний житель Бельска. Все изъятое поместили на территорию Рокитновского отделения полиции.

По одной оставленной мотопомпе с принадлежностями было изъято у 53 квадрате Ельнивского лесничества и в лесном массиве вблизи села Ждань Заричненского района.

А в Сарнах, работники роты полиции особого назначения остановили автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 36-летний житель Житомирской области. При осмотре микроавтобуса полицейские обнаружили мотопомпу и пожарный рукав.

Кроме того, в селе Ясинец, что в Дубровицком районе работники оперативного штаба остановили автомобиль ВАЗ 2121 под управлением 29-летнего жителя села Высоцк. В салоне автомобиля находилась мотопомпа и оборудование, предназначенное для добычи "солнечного камня". Еще одну мотопомпу и автомобиль УАЗ полицейские задержали на автодороге вблизи Володимирца.

По факту нарушения установленных правил использования недр в полиции начали досудебные расследования по статье 240 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня более сотни копателей янтаря забрались на акцию протеста под райотделом полиции в Заречном .

Напомним, старатели янтаря повредили заповедник международного значения в Ровенской области. Незаконные копатели вырыли 12 каналов и повредили почвенный покров на территории заповедника международного значения.

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