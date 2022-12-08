У Бундестазі підтвердили: США підтримують рішення Німеччини передати Україні танки

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"Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону і всіх моїх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов’язки. Ми не маємо покидати Україну. Вам потрібні танки", – написала Штрак-Циммерманн.

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF

Нагадаємо

Німецька газета FAZ писала, що Сполучені Штати підтримують надання Україні німецьких бойових танків Leopard 2.

1 грудня у Німеччині погодили новий пакет військової допомоги для України. Як повідомила пресслужба німецького уряду, там будуть зенітні самохідні установки Gepard та 100 тисяч медичних аптечок