У Букінгемському палаці охоронець прийняв королеву Єлизавету ІІ за злодія
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Охоронець королеви Єлизавети розповів, що мало не застрелив її в Букінгемському палаці, коли вона пізно вночі прогулювалася через безсоння, передає УНН з посиланням Іndependent.
Охоронець британської королеви не впізнав королеву, коли вона пізно вночі прогулювалася по дворику замку через безсоння.
Він розповів, що побачив темну фігуру в стінах замку і подумав, що то злодій. Проте потім він впізнав королеву та несподівано вигукнув: “Дідько! Ваша Величність, я мало вас не застрелив”.
Зрозумівши, що він звернувся до королеви грубим тоном, він очікував на догану. Однак королева взяла на себе відповідальність за незручну ситуацію і відповіла, що все в порядку.
“Наступного разу я дзвонитиму вам заздалегідь, щоб ви не стріляли в мене”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, серіал “Шерлок” за переглядами обігнав новорічне звернення королеви Британії.