У Букінгемському палаці охоронець прийняв королеву Єлизавету ІІ за злодія

Охоронець британської королеви не впізнав королеву, коли вона пізно вночі прогулювалася по дворику замку через безсоння.

Він розповів, що побачив темну фігуру в стінах замку і подумав, що то злодій. Проте потім він впізнав королеву та несподівано вигукнув: “Дідько! Ваша Величність, я мало вас не застрелив”.

Зрозумівши, що він звернувся до королеви грубим тоном, він очікував на догану. Однак королева взяла на себе відповідальність за незручну ситуацію і відповіла, що все в порядку.

“Наступного разу я дзвонитиму вам заздалегідь, щоб ви не стріляли в мене”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, серіал “Шерлок” за переглядами обігнав новорічне звернення королеви Британії.