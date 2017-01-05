В Букингемском дворце охранник принял королеву Елизавету II за вора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Охранник королевы Елизаветы рассказал, что чуть ли не застрелил ее в Букингемском дворце, когда она поздно ночью прогуливалась из-за бессонницы, передает УНН со ссылкой Иndependent.
Охранник британской королевы не узнал королеву, когда она поздно ночью прогуливалась по дворику замка из-за бессонницы.
Он рассказал, что увидел темную фигуру в стенах замка и подумал, что это вор. Однако затем он узнал королеву и неожиданно воскликнул: "Черт! Ваше Величество, я мало вас не застрелил ".
Поняв, что он обратился к королеве грубым тоном, он ожидал выговор. Однако королева взяла на себя ответственность за неудобную ситуацию и ответила, что все в порядке.
"В следующий раз я буду звонить вам заранее, чтобы вы не стреляли в меня", - сказала она.
Как сообщал УНН, сериал "Шерлок" по просмотрам обогнал новогоднее обращение королевы Великобритании.