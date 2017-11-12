У Буенос-Айресі літак при посадці зіткнувся з безпілотником
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Аргентині пасажирський літак авіакомпанії Aerolineas Argentinas зіткнувся з беспілотником при посадці в аеропорту Буенос-Айреса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Todo Noticias.
За повідомленням авіакомпанії, лайнер, що виконував внутрішній рейс із міста Трелев, отримав незначні пошкодження і благополучно приземлився в аеропорту призначення.
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"Ми завжди готові до можливого зіткнення з птахом, але в даному випадку удар був набагато сильнішим, я відразу зрозумів, що це був якийсь твердий об'єкт, він залишив фарбу на носі літака", - розповів командир екіпажу Енріке Луїс Сегі.
Ніхто з пасажирів та членів екіпажу лайнера не постраждав.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" під крило літака потрапила вантажівка.