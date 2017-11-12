У Буенос-Айресі літак при посадці зіткнувся з безпілотником

За повідомленням авіакомпанії, лайнер, що виконував внутрішній рейс із міста Трелев, отримав незначні пошкодження і благополучно приземлився в аеропорту призначення.

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"Ми завжди готові до можливого зіткнення з птахом, але в даному випадку удар був набагато сильнішим, я відразу зрозумів, що це був якийсь твердий об'єкт, він залишив фарбу на носі літака", - розповів командир екіпажу Енріке Луїс Сегі.

Ніхто з пасажирів та членів екіпажу лайнера не постраждав.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" під крило літака потрапила вантажівка.