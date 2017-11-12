В Буэнос-Айресе самолет при посадке столкнулся с беспилотником
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Аргентине пассажирский самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas столкнулся с беспилотником при посадке в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Todo Noticias.
По сообщению авиакомпании, лайнер, выполнявший внутренний рейс из города Трелев, получил незначительные повреждения и благополучно приземлился в аэропорту назначения.
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"Мы всегда готовы к возможному столкновению с птицей, но в данном случае удар был намного сильнее, я сразу понял, что это был какой-то твердый объект, он оставил краску на носу самолета", - рассказал командир экипажа Энрике Луис Сеги.
Никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал.
Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" под крыло самолета попал грузовик .