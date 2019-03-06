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У будівлі "Укроборонпрому" в Києві розмістять Військову прокуратуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив рішення, згідно з яким будівлю державного концерну "Укроборонпром" в Києві перейде Генеральній прокуратурі. Там розміститься Військова прокуратура Центрального регіону України, передає УНН.

Відзначимо, що рішення стосується будівлі по вулиці Бориспільській, яка зараз не використовується, а ГПУ необхідні додаткові приміщення для розміщення Військової прокуратури Центрального регіону.

Як повідомляв УНН, спільними силами юридичної служби Міністерства оборони України та військової прокуратури Міноборони фактично повернуто у власність незаконно вилучену земельну ділянку Тарутинського загальновійськового полігону в Одеській області.

У серпні Міноборони повернули 400 га скандального полігону в Одеській області.

Нагадаємо, в 2018 році Міноборони повернуло в свою власність більше 25 тис. га землі і 65 будівель і споруд.

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