В здании "Укроборонпрома" в Киеве разместят Военную прокуратуру

Отметим, что решение касается здания по улице Бориспольской, которое сейчас не используется, а ГПУ необходимы дополнительные помещения для размещения Военной прокуратуры Центрального региона.



Как сообщал УНН, общими силами юридической службы Министерства обороны Украины и военной прокуратуры Минобороны фактически возвращено в собственность незаконно изъятый земельный участок Тарутинского общевойскового полигона в Одесской области.



В августе Минобороны вернули 400 га скандального полигона в Одесской области.

Напомним, в 2018 году Минобороны вернуло в свою собственность более 25 тыс. га земли и 65 зданий и сооружений.