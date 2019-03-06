В здании "Укроборонпрома" в Киеве разместят Военную прокуратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня принял решение, согласно которому здание государственного концерна "Укроборонпром" в Киеве перейдет Генеральной прокуратуре. Там разместится Военная прокуратура Центрального региона Украины, передает УНН.
Отметим, что решение касается здания по улице Бориспольской, которое сейчас не используется, а ГПУ необходимы дополнительные помещения для размещения Военной прокуратуры Центрального региона.
Как сообщал УНН, общими силами юридической службы Министерства обороны Украины и военной прокуратуры Минобороны фактически возвращено в собственность незаконно изъятый земельный участок Тарутинского общевойскового полигона в Одесской области.
В августе Минобороны вернули 400 га скандального полигона в Одесской области.
Напомним, в 2018 году Минобороны вернуло в свою собственность более 25 тыс. га земли и 65 зданий и сооружений.