У Будапешті можуть закрити університет, заснований Дж.Соросом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Депутати угорського парламенту від правої партії “Фідес”, яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан, схвалили законопроект, який може привести до закриття Центрально-Європейського університету в Будапешті, заснованого мільярдером Джорджем Соросом, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
Законопроект передбачає, щоб діючі в Угорщині 28 іноземних університетів мали кампуси і в своїх країнах. У Центрально-Європейському університеті немає такого кампусу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дж.Сорос виділить 500 млн дол. на допомогу мігрантам
Крім того, законопроект вимагає, щоб Вашингтон і Будапешт в найближчі місяці досягли угоди про роботу університету.
Без такої угоди університет не зможе набирати нових студентів після 1 січня 2018 року і буде змушений закритися в 2021 році.
Зазначається, що рішення законодавців викликало протести тисяч людей, які зібралися біля кампусу Центрально-Європейського університету. У цьому вузі, де викладання ведеться англійською мовою, навчаються близько 1 тис. 400 студентів з понад 100 країн.