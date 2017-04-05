В Будапеште могут закрыть университет, основанный Дж.Соросом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78246 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169620 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124729 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121836 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106132 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160166 просмотра

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В Будапеште могут закрыть университет, основанный Дж.Соросом

В Будапеште могут закрыть университет, основанный Дж.Соросом

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Депутаты венгерского парламента от правой партии "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, одобрили законопроект, который может привести к закрытию Центрально-Европейского университета в Будапеште, основанного миллиардером Джорджем Соросом, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Законопроект предусматривает, чтобы действующие в Венгрии 28 иностранных университетов имели кампусы и в своих странах. В Центрально-Европейском университете нет такого кампуса.

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Кроме того, законопроект требует, чтобы Вашингтон и Будапешт в ближайшие месяцы достигли соглашения о работе университета.

Без такого соглашения университет не сможет набирать новых студентов после 1 января 2018 года и будет вынужден закрыться в 2021 году.

Отмечается, что решение законодателей вызвало протесты тысяч людей, собравшихся у кампуса Центрально-Европейского университета. В этом вузе, где преподавание ведется на английском языке, учатся около 1 тыс. 400 студентов из более 100 стран.

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