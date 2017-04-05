В Будапеште могут закрыть университет, основанный Дж.Соросом

Законопроект предусматривает, чтобы действующие в Венгрии 28 иностранных университетов имели кампусы и в своих странах. В Центрально-Европейском университете нет такого кампуса.

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Кроме того, законопроект требует, чтобы Вашингтон и Будапешт в ближайшие месяцы достигли соглашения о работе университета.

Без такого соглашения университет не сможет набирать новых студентов после 1 января 2018 года и будет вынужден закрыться в 2021 году.

Отмечается, что решение законодателей вызвало протесты тысяч людей, собравшихся у кампуса Центрально-Европейского университета. В этом вузе, где преподавание ведется на английском языке, учатся около 1 тыс. 400 студентов из более 100 стран.