У Брюсселі стартували тристоронні переговори щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Брюсселі почалися переговори України, Росії та ЄС про транзит газу, передає УНН з посиланням на повідомлення в Twitter Міненерго РФ.
"Олександр Новак, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович і глава Міністерства енергетики та екології України Олексій Оржель проводять тристоронні консультації в форматі Росія-ЄС-Україна", - повідомили у російському відомстві.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Брюсселі відбулися переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.
Як повідомляв УНН, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель раніше заявив, що Україна готова обговорювати з РФ різні терміни продовження транзиту газу після 2019 року.