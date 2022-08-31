У Брюсселі стартувала зустріч лідерів Азербайджану, Вірменії та Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У середу в Брюсселі розпочалася зустріч президента Азербайджану, прем'єр-міністра Вірменії та голови Європейської ради, інформує УНН з посиланням на Azernews.
Деталі
Хоча очікується, що лідери обговорять останні події в Карабаху, жодної інформації про деталі обговорень не розголошується. Це четверта зустріч такого роду, що проводиться під егідою голови Ради ЄС Шарля Мішеля.
Ця зустріч відбувається через день після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, щоб обговорити процес нормалізації відносин між Баку та Єреваном.
Доповнення
Раніше у вівторок у Москві відбулося засідання комісії, сформованої для визначення кордону між двома колишніми радянськими республіками.
У п'ятницю Алієв повідомив, що азербайджанська армія взяла під повний контроль стратегічне місто Лачин у Карабаху, а також села Забух та Сус.
Після того, як угода за посередництва росії поклала край війні між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році, три країни домовилися розвивати економічні зв'язки та інфраструктуру на благо всього регіону.
У ході війни 2020 року Азербайджан звільнив кілька міст і близько 300 населених пунктів та сіл у карабахському регіоні, який майже три десятиліття було окуповано Вірменією.