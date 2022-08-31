В Брюсселе стартовала встреча лидеров Азербайджана, Армении и Совета Европы

Детали

Хотя ожидается, что лидеры обсудят последние события в Карабахе, никакой информации о деталях обсуждений не разглашается. Это четвертая встреча такого рода, проводимая под эгидой главы Совета ЕС Шарля Мишеля.

Эта встреча проходит через день после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Дополнение

Ранее во вторник в Москве состоялось заседание комиссии, сформированной для определения границы между двумя бывшими советскими республиками.

В пятницу Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под полный контроль стратегический город Лачин в Карабахе, а также села Забух и Сус.

После того, как соглашение при посредничестве россии положило конец войне между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, три страны договорились развивать экономические связи и инфраструктуру во благо всего региона.

В ходе войны 2020 года Азербайджан освободил несколько городов и около 300 населенных пунктов и сел в карабахском регионе, которые почти три десятилетия были оккупированы Арменией.