У Броварах знеструмлена частина вулиць через погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. За повідомленням міського голови Броварів Ігора Сапожко, у зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох трансформаторних підстанцій, передає УНН.
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"До уваги мешканців громади! У зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох ТП у с.Княжичі та м.Бровари. Внаслідок цього частина вулиць даних населених пунктів знеструмлена", — повідомив Сапожко.
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"Бригади ДТЕК працюють, сподіваємося на оперативне відновлення електропостачання", — додав він.