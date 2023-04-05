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У Броварах знеструмлена частина вулиць через погодні умови

У Броварах знеструмлена частина вулиць через погодні умови

Київ • УНН

 • 1061559 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. За повідомленням міського голови Броварів Ігора Сапожко, у зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох трансформаторних підстанцій, передає УНН.

Цитата

"До уваги мешканців громади! У зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох ТП у с.Княжичі та м.Бровари. Внаслідок цього частина вулиць даних населених пунктів знеструмлена", — повідомив Сапожко.

Доповнення

"Бригади ДТЕК працюють, сподіваємося на оперативне відновлення електропостачання", — додав він.

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