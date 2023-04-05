В Броварах обесточена часть улиц из-за погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По сообщению городского головы Броваров Игоря Сапожко, в связи с погодными условиями произошло аварийное отключение нескольких трансформаторных подстанций, передает УНН.
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"Вниманию жителей общины! В связи с погодными условиями произошло аварийное отключение нескольких ТП в с.Княжичи и г.Бровары. Вследствие этого часть улиц данных населенных пунктов обесточена", — сообщил Сапожко.
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"Бригады ДТЭК работают, надеемся на оперативное восстановление электроснабжения", — добавил он.