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У Броварах таксист на смерть збив чоловіка

У Броварах таксист на смерть збив чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Броварах під Києвом вночі водій таксі на смерть збив чоловіка, передає УНН з посиланням на очевидця ДТП.

Так, по вулиці Степана Бандери водій таксі збив на смерть чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.

УНН дізнається у правоохоронців деталі події.

Нагадаємо, поліцейського, який 5 жовтня скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнено з органів внутрішніх справ.

Також нагадаємо, поліція відкрила провадження через ДТП у Броварах, де зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси.

Як повідомляв УНН, поліція відкрила провадження через смерть водія таксі за кермом в Києві.

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