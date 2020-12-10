У Броварах таксист на смерть збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Броварах під Києвом вночі водій таксі на смерть збив чоловіка, передає УНН з посиланням на очевидця ДТП.
Так, по вулиці Степана Бандери водій таксі збив на смерть чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.
УНН дізнається у правоохоронців деталі події.
Нагадаємо, поліцейського, який 5 жовтня скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнено з органів внутрішніх справ.
Також нагадаємо, поліція відкрила провадження через ДТП у Броварах, де зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила провадження через смерть водія таксі за кермом в Києві.