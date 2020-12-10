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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72184 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95321 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115182 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150297 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198622 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194826 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282101 просмотра

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Актуальное
В Броварах таксист насмерть сбил мужчину

В Броварах таксист насмерть сбил мужчину

Киев  •  УНН

 • 17478 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Броварах под Киевом ночью водитель такси насмерть сбил мужчину, передает УНН со ссылкой на очевидца ДТП.

Так, по улице Степана Бандеры водитель такси сбил насмерть мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

УНН узнает у правоохранителей детали происшествия.

Напомним, полицейского, который 5 октября совершил смертельное ДТП в Броварах, уволили из органов внутренних дел.

Также напомним, полиция открыла производство из-за ДТП в Броварах, где столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы.

Как сообщал УНН, полиция открыла производство из-за смерти водителя такси за рулем в Киеве.

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