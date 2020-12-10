В Броварах таксист насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Броварах под Киевом ночью водитель такси насмерть сбил мужчину, передает УНН со ссылкой на очевидца ДТП.
Так, по улице Степана Бандеры водитель такси сбил насмерть мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
УНН узнает у правоохранителей детали происшествия.
Напомним, полицейского, который 5 октября совершил смертельное ДТП в Броварах, уволили из органов внутренних дел.
Также напомним, полиция открыла производство из-за ДТП в Броварах, где столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы.
Как сообщал УНН, полиция открыла производство из-за смерти водителя такси за рулем в Киеве.