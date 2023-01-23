У Броварах школярів відпустили додому через загрозу теракту: поліція проводить обшуки у всіх закладах освіти

Цитата

“Отримали повідомлення про лист із загрозою відкрити стрілянину по учнях з декількох шкіл. Наразі всі діти евакуйовані, уроки скасовані. Тривають обшуки навчальних закладів, але наразі ми не побачили у жодній зі шкіл, де відбулися обшуки, ймовірного терориста. Тому, повідомлення про те, що він нібито зайшов в один із закладів – не відповідає дійсності”, – зазначила речниця.

Деталі

Соціальні мережі публікують лист, який надійшов на електронну пошту Управління освіти. У ньому невідомий називає себе сиротою та погрожує прийти “разом зі своїми учнями” до 1, 6 та 9 шкіл та відкрити стрілянину.

Доповнення

18 січня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета у Дніпровському районі Києва.