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У Броварах школярів відпустили додому через загрозу теракту: поліція проводить обшуки у всіх закладах освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. На електронну пошту Управління освіти надійшов лист із загрозою від невідомого “випускника психічної лікарні, а тепер учасника терористичного угрупування ІГІЛ" відкрити стрілянину по школярах. У коментарі журналісту УНН речниця Нацполіції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила, що наразі тривають обшуки у всіх закладах освіти.

У Броварах школярів відпустили додому через загрозу теракту: поліція проводить обшуки у всіх закладах освіти

Цитата

“Отримали повідомлення про лист із загрозою відкрити стрілянину по учнях з декількох шкіл. Наразі всі діти евакуйовані, уроки скасовані. Тривають обшуки навчальних закладів, але наразі ми не побачили у жодній зі шкіл, де відбулися обшуки, ймовірного терориста. Тому, повідомлення про те, що він нібито зайшов в один із закладів – не відповідає дійсності”, – зазначила речниця.

Деталі

Соціальні мережі публікують лист, який надійшов на електронну пошту Управління освіти. У ньому невідомий називає себе сиротою та погрожує прийти “разом зі своїми учнями” до 1, 6 та 9 шкіл та відкрити стрілянину.

Доповнення

18 січня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета у Дніпровському районі Києва.

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