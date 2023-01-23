В Броварах школьников отпустили домой из-за угрозы теракта: полиция проводит обыски во всех учебных заведениях

Цитата

“Получили сообщение о письме с угрозой открыть стрельбу по ученикам из нескольких школ. Сейчас все дети эвакуированы, уроки отменены. Продолжаются обыски учебных заведений, но пока мы не увидели ни в одной из школ, где прошли обыски, вероятного террориста. Поэтому, сообщение о том, что он якобы зашел в одно из заведений – не соответствует действительности”, – отметила пресс-секретарь.

Детали

Социальные сети публикуют письмо, которое поступило на электронную почту Управления образования. В нем неизвестный называет себя сиротой и угрожает прийти “вместе со своими учениками” в 1, 6 и 9 школы и открыть стрельбу.

Дополнение

18 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в Днепровском районе Киева.