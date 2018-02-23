У Броварах потяг на смерть збив 19-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні вранці у місті Бровари Київської області потяг на смерть збив 19-річного хлопця, який переходив колію у невстановленому місці і в навушниках. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Трагедія сталася сьогодні, близько 9.30 години, неподалік вокзалу. Загиблому броварчанину 19 років. Він переходив дорогу у невстановленому місці і був у навушниках”, — йдеться у повідомленні.
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На даний час тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
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Як повідомляв УНН, вчора у Житомирській області вчора близько 19.30 на залізничній платформі Вчорайше Ружинського району потяг на смерть збив 62-річного чоловіка.