В Броварах поезд насмерть сбил 19-летнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня утром в городе Бровары Киевской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня, который переходил пути в неустановленном месте и в наушниках. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Трагедия произошла сегодня, около 9.30 часов, недалеко от вокзала. Погибшему броварчанину 19 лет. Он переходил дорогу в неустановленном месте и был в наушниках", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд насмерть сбил человека в Житомирской области
В настоящее время проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове поезд насмерть сбил мужчину
Как сообщал УНН, вчера в Житомирской области около 19.30 на железнодорожной платформе Вчорайше Ружинского района поезд насмерть сбил 62-летнего мужчину.