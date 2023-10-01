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У Броварах маленький хлопчик випав з четвертого поверху: що відомо

Київ • УНН

 • 185870 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Броварах з вікна четвертого поверху випав 4-річний хлопчик. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

Деталі

У Київській області в місті Бровари маленький хлопчик випав з вікна. Поліція на місці подій встановила, що це сталося в той момент, коли мама дитини вийшла в іншу кімнату. Перебуваючи без нагляду, 4-річна дитина сперлася на москітну сітку та випала з четвертого поверху.

Хлопчика терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоровʼю немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна лікарні: розпочато розслідування

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