У Броварах маленький хлопчик випав з четвертого поверху: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Броварах з вікна четвертого поверху випав 4-річний хлопчик. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
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У Київській області в місті Бровари маленький хлопчик випав з вікна. Поліція на місці подій встановила, що це сталося в той момент, коли мама дитини вийшла в іншу кімнату. Перебуваючи без нагляду, 4-річна дитина сперлася на москітну сітку та випала з четвертого поверху.
Хлопчика терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоровʼю немає.
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