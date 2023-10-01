В Броварах маленький мальчик выпал с четвертого этажа: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Броварах из окна четвертого этажа выпал 4-летний мальчик. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
В Киевской области в городе Бровары маленький мальчик выпал из окна. Полиция на месте событий установила, что это произошло в тот момент, когда мама ребенка вышла в другую комнату. Находясь без присмотра, 4-летний ребенок оперся на москитную сетку и выпал с четвертого этажа.
Мальчика срочно госпитализировали. Угрозы его жизни и здоровью нет.
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