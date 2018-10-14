У Британії внаслідок шторму загинули дві особи

За інформацією видання, одна людина загинула внаслідок зсуву в західному Уельсі внаслідок зсуву, а одну людину змило хвилею в море на південному узбережжі Англії у Брайтоні.

Крім того, зазначається, що на піку шторму у п’ятницю і суботу швидкість вітру досягала 113 кілометрів на годину. У неділю шторм ослаб, проте деякі річки вийшли з берегів, сталося підтоплення будинків та є проблеми з енергопостачанням.

Повідомляється, що найбільше постраждали регіони в Уельсі.

Нагадаємо, внаслідок урагану “Леслі”, який пройшов Португалією, постраждали 27 людей.