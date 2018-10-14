В Британии в результате шторма погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В результате шторма "Каллум" в Великобритании погибли два человека. Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press сообщает УНН.
По информации издания, один человек погиб в западном Уэльсе в результате оползня, а одного человека смыло волной в море на южном побережье Англии в Брайтоне.
Кроме того, отмечается, что на пике шторма в пятницу и субботу скорость ветра достигала 113 километров в час. В воскресенье шторм ослабел, однако некоторые реки вышли из берегов, произошло подтопление домов и есть проблемы с энергоснабжением.
Сообщается, что больше всего пострадали регионы в Уэльсе.
Напомним, в результате урагана "Лесли", который прошел Португалией, пострадали 27 человек.