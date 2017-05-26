У Британії відновили передвиборчу кампанію після теракту в Манчестері
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Політики Британії відновили передвиборчу кампанію в п'ятницю після теракт в Манчестері, передає УНН з посиланням на AFP.
Зазначається, що політики Бритаії почали відновлювати передвиборчу кампанію у п’ятницю, тоді як національна безпека країни перебуває у центрі уваги через теракт в Манчестері.
Так, прем’єр-міністр Тереза Мей і лідер лейбористів Джеремі Корбін припинили кампанію після теракту в понеділок на концерті в Манчестері, в результаті якого загинули 22 людини, в тому числі багато підлітків, і десятки отримали поранення.
Нагадаємо, проведення дострокових парламентських виборів у Британії очікується 8 червня.