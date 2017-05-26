В Британии возобновили предвыборную кампанию после теракта в Манчестере

Отмечается, что политики Бритаии начали возобновлять предвыборную кампанию в пятницу, тогда как национальная безопасность страны находится в центре внимания из-за теракта в Манчестере.

Так, премьер-министр Тереза Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин прекратили кампанию после теракта в понедельник на концерте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, в том числе много подростков, и десятки получили ранения.

Напомним, проведение досрочных парламентских выборов в Великобритании ожидается 8 июня.