У Британії терміново скликали засідання Кабміну через ситуацію з новим штамом вірусу

“Прем’єр-міністр головуватиме на завтрашній зустрічі Cobra, на якій будуть обговорюватися питання міжнародних перевезень, зокрема, стійкий потік вантажів до Великої Британії і з неї”, — заявив представник Джонсона, слова якого наводять ЗМІ.

Раніше в неділю низка країн по всьому світу оголосили про намір обмежити пасажирське авіасполучення з Сполученим Королівством в зв’язку з поширенням нового варіанту коронавірусу. Деякі держави пішли на ще більш суворі заходи: так, Франція прийняла рішення призупинити на 48 годин прийом не тільки авіарейсів, а й іншого пасажирського транспорту з Великої Британії. Після цього керівництво британського порту в Дуврі припинило відправку пасажирських і вантажних поромів в республіку.

Згідно із заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії, новий штам коронавірусу був виявлений в королівстві в вересні, але широко розповсюджуватися став в середині листопада. На екстреній прес-конференції 19 грудня Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразним, додавши, що британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої летальності.