В Британии срочно созвали заседание Кабмина из-за ситуации с новым штаммом вируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Чрезвычайный комитет Cobra правительства Великобритании на фоне распространения в стране мутировавшего варианта коронавируса соберется в понедельник на заседание, посвященное решению ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством. Как указал в воскресенье представитель главы британского кабмина, руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
“Премьер-министр будет председательствовать на завтрашней встрече Cobra, на которой будут обсуждаться вопросы международных перевозок, в частности, устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее”, — заявил представитель Джонсона, слова которого приводят СМИ.
Ранее в воскресенье ряд стран по всему миру объявили о намерении ограничить пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством в связи с распространением нового варианта коронавируса. Некоторые государства пошли на еще более суровые меры: так, Франция приняла решение приостановить на 48 часов прием не только авиарейсов, но и другого пассажирского транспорта из Великобритании. После этого руководство британского порта в Дувре прекратило отправку пассажирских и грузовых паромов в республику.
Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии, новый штамм коронавируса был выявлен в королевстве в сентябре, но широко распространяться стал в середине ноября. На экстренной пресс-конференции 19 декабря Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.