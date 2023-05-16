У Бразилії підтверджено перший в історії випадок пташиного грипу у диких птахів

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Два випадки були виявлені у диких птахів і не повинні призвести до заборони імпорту бразильських продуктів птахівництва відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (WOAH), за даними уряду Бразилії.

Вірус пташиного грипу може вбивати цілі зграї птахів та завдавати збитків сільськогосподарському сектору. Експорт курятини з Бразилії зріс на 27% минулого року до 9,76 млрд доларів, оскільки інші країни постраждали від глобального спалаху вірусу, однак у південноамериканській країні досі не було зареєстровано жодного випадку захворювання.

Уряд Бразилії підтвердив виявлення вірусу грипу підтипу H5N1 у двох птахів, які мігрують біля берегів південно-східного штату Бразилії Еспіріту-Санту. Основні штати Бразилії з виробництва птиці знаходяться на крайньому півдні та центральному заході.

Міністерство сільського господарства заявило, що оскільки випадки були виявлені у диких тварин, статус Бразилії «як країни, вільної від HPAI», не постраждав.

Основними імпортерами курячих продуктів у Бразилію у квітні були Китай, Японія, Південна Африка та Саудівська Аравія.

Доповнення

Китай заборонив імпорт птахів із майже 40 штатів США через спалахи пташиного грипу на комерційних птахофабриках.

Аргентина, сусідня з Бразилією, призупинила експорт м'яса птиці наприкінці лютого після реєстрації першого випадку пташиного грипу на птахофабриці у південній провінції Ріо-Негро, але наприкінці березня відновила експорт із районів, "вільних" без пташиного грипу.

Рекордна кількість курей, індичок та інших птахів загинула під час спалахів у США, Європі та Великій Британії, вірус поширюється в Південній Америці, Африці та Азії. Втрати поголів'я птиці сприяли рекордно високим цінам на яйця та м'ясо індички у деяких країнах.

У той час, як люди можуть заразитися H5N1, випадки залишаються дуже рідкісними, і представники глобальної охорони здоров'я заявили, що ризик передачі між людьми низький.