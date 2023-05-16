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В Бразилии подтвержден первый в истории случай птичьего гриппа у диких птиц

В Бразилии подтвержден первый в истории случай птичьего гриппа у диких птиц

Киев • УНН

 • 696927 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Бразилия, крупнейший в мире экспортер куриного мяса, впервые подтвердила наличие высокопатогенного птичьего гриппа, сообщило министерство сельского хозяйства, передает УНН, пишет Reuters.

Детали

Два случая были обнаружены у диких птиц и не должны привести к запрету импорта бразильских продуктов птицеводства в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), по данным правительства Бразилии.

Вирус птичьего гриппа может убивать целые стаи птиц и наносить ущерб сельскохозяйственному сектору. Экспорт курятины из Бразилии вырос на 27% в прошлом году до 9,76 млрд долларов, поскольку другие страны пострадали от глобальной вспышки вируса, однако в южноамериканской стране до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Правительство Бразилии подтвердило обнаружение вируса гриппа подтипа H5N1 у двух птиц, мигрирующих у берегов юго-восточного штата Бразилии Эспириту-Санту. Основные штаты Бразилии по производству птицы находятся на крайнем юге и центральном западе.

Министерство сельского хозяйства заявило, что поскольку случаи были обнаружены у диких животных, статус Бразилии «как страны, свободной от HPAI», не пострадал.

Основными импортерами куриных продуктов в Бразилию в апреле были Китай, Япония, Южная Африка и Саудовская Аравия.

Дополнение

Китай запретил импорт птицы из почти 40 штатов США из-за вспышек птичьего гриппа на коммерческих птицефабриках.

Аргентина, соседняя с Бразилией, приостановила экспорт мяса птицы в конце февраля после регистрации первого случая птичьего гриппа на птицефабрике в южной провинции Рио-Негро, но в конце марта возобновила экспорт из районов, "свободных" без птичьего гриппа.

Рекордное количество кур, индеек и других птиц погибло во время вспышек в США, Европе и Великобритании, вирус распространяется в Южной Америке, Африке и Азии. Потери поголовья птицы способствовали рекордно высоким ценам на яйца и мясо индейки в некоторых странах.

В то время как люди могут заразиться H5N1, случаи остаются очень редкими, и представители глобального здравоохранения заявили, что риск передачи между людьми низкий.

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