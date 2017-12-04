У БПП заявили, що шанси проголосувати бюджет 7 грудня є
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада буде готова голосувати проект Державного бюджету на 2018 рік у четвер, 7 грудня. Про це журналістам заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Вадим Денисенко, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.
За його словами, документ буде підтримано більшістю парламентських фракцій та груп: “У нас є усі шанси проголосувати бюджет 7 грудня. Станом на зараз про неголосування за закон заявила лише фракція „Батьківщина“ та фракція „Опозиційний блок“. Засідання Погоджувальної ради, яке проходило сьогодні, показало, що претензій до бюджету немає. Документ справді збалансований, дохідна частина та видатки нормально прописані. Тому підстав говорити про проблеми з бюджетом на сьогодні немає. Якщо все буде нормально, то бюджет на наступний рік ми отримаємо у четвер”.
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Денисенко повідомив, що проект Державного бюджету, який подав Кабінет міністрів, передбачає підвищення мінімальної зарплати до 3750 грн.
“Ми провели широкі консультації, передусім з представниками малого бізнесу, яких в Україні налічується більше 1,8 млн, щодо підвищення розміру мінімальної зарплати. На сьогоднішній день цифра 3750 грн є найбільш оптимальною для малого бізнесу. Підняти мінімальну зарплату ще більше зараз, на жаль, немає можливості. Але, слід зазначити, що в перехідних положеннях проекту закону зазначено, що після першого кварталу 2018 року, у разі росту економіки, Уряд має право ще раз переглянути розмір мінімальної зарплати”, — сказав представник Уряду в парламенті.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроект про Державний бюджет на 2018 рік.