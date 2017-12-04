В БПП заявили, что шансы проголосовать бюджет 7 декабря есть

По его словам, документ будет поддержан большинством парламентских фракций и групп: "У нас есть все шансы проголосовать бюджет 7 декабря. По состоянию на сейчас о неголосовании закона заявила только фракция "Батькивщина" и фракция "Оппозиционный блок". Заседание Согласительного совета, которое проходило сегодня, показало, что претензий к бюджету нет. Документ действительно сбалансированный, доходная часть и расходы нормально прописаны. Поэтому оснований говорить о проблемах с бюджетом на сегодня нет. Если все будет нормально, то бюджет на следующий год мы получим в четверг".

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Денисенко сообщил, что проект Государственного бюджета, который подал Кабинет министров, предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3750 грн.

"Мы провели широкие консультации, прежде всего с представителями малого бизнеса, которых в Украине насчитывается более 1,8 млн, по повышению размера минимальной зарплаты. На сегодняшний день цифра 3750 грн является наиболее оптимальной для малого бизнеса. Поднять минимальную зарплату еще более сейчас, к сожалению, нет возможности. Но, следует отметить, что в переходных положениях проекта закона указано, что после первого квартала 2018 года, в случае роста экономики, Правительство вправе еще раз пересмотреть размер минимальной зарплаты", - сказал представитель правительства в парламенте.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о Государственном бюджете на 2018.