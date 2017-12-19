У БПП сподіваються, що найближчим часом президент внесе на розгляд ВР кандидатури до ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Найближчим часом президент може внести на розгляд ВР кандидатури до ЦВК. Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, повідомляє УНН.
“Я найближчим часом очікую подання від президента щодо ЦВК. Президент давно хоче це зробити. Там є певні проблеми з певними фракціями, які змінювали своїх представників... Президент абсолютно справедливо наполягав на тому, щоб не було жодного повторення. Щоб всі ті люди, які сьогодні працюють в ЦВК, пішли з ЦВК, бо ЦВК сьогодні не користується жодною довірою громадян України”, — сказав Гончаренко.
Нардеп наголосив на необхідності повного перезавантаження Центральної виборчої комісії, звинувативши Батьківщину та Опозиційний блок у висуненні кандидатур діючих членів ЦВК.
“... але на жаль, деякі фракції, у тому числі Батьківщина та Опозиційний блок, подавали кандидатури діючих членів ЦВК з чим президент не погоджувався і правильно робив, бо тоді яке це буде перезавантаження. Сподіваюсь також, що найближчим часом ми отримаємо це подання від президента, а далі справа буде в руках парламенту”, — зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, У БПП очікують, що у четвер, 21 грудня, Верховна Рада України має проголосувати за нового керівника Національного банку України.