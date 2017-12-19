В БПП надеются, что в ближайшее время президент внесет на рассмотрение ВР кандидатуры в ЦИК

“Я в ближайшее время ожидаю предложения от президента относительно ЦИК. Президент давно хочет это сделать. Там есть определенные проблемы с определенными фракциями, которые меняли своих представителей ... Президент абсолютно справедливо настаивал на том, чтобы не было ни одного повторения. Чтобы все те люди, которые сегодня работают в ЦИК, ушли из ЦИК, поскольку ЦИК сегодня не пользуется доверием граждан Украины”, - сказал Гончаренко.

Нардеп отметил необходимость полной перезагрузки Центральной избирательной комиссии, обвинив Батькивщину и Оппозиционный блок в выдвижении кандидатур действующих членов ЦИК.

“... но к сожалению, некоторые фракции, в том числе Батькивщина и Оппозиционный блок, подавали кандидатуры действующих членов ЦИК с чем президент не соглашался и правильно делал, потому что тогда какой это будет перезагрузкой. Также надеюсь, что в ближайшее время мы получим это предложение от президента, а дальше дело будет в руках парламента”, - отметил Гончаренко.

Напомним, в БПП ожидают, что в четверг, 21 декабря, Верховная Рада Украины проголосует за нового руководителя Национального банка Украины.