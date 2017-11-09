У БПП розповіли подробиці зустрічі з Президентом

"Якщо говорити про закон про реінтеграцію - дійсно про нього трохи говорили, але дискусії з цього питання не було. Якщо говорити про поправку, що передбачає розрив дипвідносин з РФ та внесення її в законопроект, то потрібно розуміти - це не компетенція парламенту", - підкреслив В.Денисенко.

Крім того, парламентар уточнив, під час зустрічі з Главою держави були обговорені поточні питання, зокрема законопроект про приватизацію.

"Чесно кажучи, це була поточна зустріч з Президентом - фракція робить це раз в два-три місяці. Ніяких екстраординарних тем не було, а були обговорені поточні питання, оскільки сьогодні будуть розглядатися зміни до Держбюджету на 2017 року, так і один з ключових законопроектів про принципи приватизації в Україні. Ми повинні змінити правила приватизації і зробити їх прозорими, і дати старт цьому процесу", - розповів В.Денисенко.

Нагадаємо, 8 листопада пройшла зустріч Президента України Петра Порошенка з парламентською фракцією БПП.

Також нагадаємо, нардеп І.Віннік розповів, що Президент проти розриву дипломатичних відносин з РФ