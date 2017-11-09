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В БПП рассказали подробности встречи с Президентом

В БПП рассказали подробности встречи с Президентом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во время встречи Президента Украины с фракцией БПП тема скандальной правки о разрыве дипотношений с РФ практически не обсуждалась. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о законе о реинтеграции – действительно о нем немного говорили, но дискуссии по данному вопросу не было. Если говорить о правке, предусматривающую разрыв дипотношений с РФ и внесении его в законопроект, то нужно понимать – это не компетенция парламента", - подчеркнул В.Денисенко.

Кроме того, парламентарий уточнил, во время встречи с Главой государства были обсуждены текущие вопросы, в частности законопроект о приватизации.

"Честно говоря, это была текущая встреча с Президентом – фракция делает это раз в два-три месяца. Никаких экстраординарных тем не было, а обсуждались текущие вопросы, так как сегодня будут рассматриваться изменения в Госбюджет на 2017 года, так и один из ключевых законопроектов о принципах приватизации в Украине. Мы должны изменить правила приватизации и сделать их прозрачными, и дать старт этому процессу", - рассказал В. Денисенко.

Напомним, 8 ноября прошла встреча Президента Украины Петра Порошенко с парламентской фракцией БПП.

Также напомним, нардеп И.Винник рассказал, что Президент против разрыва дипломатических отношений с РФ.

Украинские Национальные Новости

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