У БПП підтвердили інформацію про отруєння І.Кононенка ртуттю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про отруєння ртуттю народного депутата Ігоря Кононенка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...з приводу отруєння Ігоря Кононенко. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. І це головне.
Ігор сильна людина і справиться. З того, що сталося він не хотів робити сенсацій, тому інформації не поширював. Продовжує активно працювати і в партії, і в парламенті", - написав О.Гончаренко.
Як повідомляли ЗМІ, народний депутат від БПП Ігор Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю.