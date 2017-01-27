У БПП підтвердили інформацію про отруєння І.Кононенка ртуттю

"...з приводу отруєння Ігоря Кононенко. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. І це головне.

Ігор сильна людина і справиться. З того, що сталося він не хотів робити сенсацій, тому інформації не поширював. Продовжує активно працювати і в партії, і в парламенті", - написав О.Гончаренко.

Як повідомляли ЗМІ, народний депутат від БПП Ігор Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю.