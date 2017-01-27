В БПП подтвердили информацию об отравлении И.Кононенко ртутью
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко подтвердил информацию об отравлении ртутью народного депутата Игоря Кононенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"...По поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное.
Игорь сильный человек и справится. Из того, что произошло он не хотел делать сенсаций, поэтому информации не распространял. Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте", - написал А.Гончаренко.
Как сообщали СМИ, народный депутат от БПП Игорь Кононенко сейчас проходит лечение в результате отравления ртутью.