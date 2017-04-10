У БПП очікують внесення у ВР президентського законопроекту про відновлення суверенітету України

"Що стосується закону про окуповані території, то ви знаєте, Президент уже оголосив і наразі готується до внесення в парламент закон щодо відновлення суверенітету. Давайте казати, як воно є. Що стосується цього, ми як фракція БПП, очікуємо на внесення цього закону президентом у парламенті і саме тому, думаю, зможемо розглядати всі ці закони разом. Фракція БПП буде підтримувати закон, внесений Президентом", - заявив А.Герасимов.

Раніше нардеп Олег Березюк заявив, що робоча група завершила роботу над законопроектом про окуповані території та пропонує ухвалити його у першому читанні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що ухвалення закону про окуповані території відріже їх від України і механізму їх повернення не буде.