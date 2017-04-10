В БПП ожидают внесения в ВР президентского законопроекта о восстановлении суверенитета Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111338 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169597 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124710 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121822 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115236 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106129 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160149 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В БПП ожидают внесения в ВР президентского законопроекта о восстановлении суверенитета Украины

В БПП ожидают внесения в ВР президентского законопроекта о восстановлении суверенитета Украины

Киев  •  УНН

 • 10212 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Проект закона об оккупированных территориях и другие аналогичные законопроекты должны рассматриваться одновременно с президентским проектом закона о восстановлении суверенитета Украины, который готовится к внесению в парламент. Об этом на брифинге в парламенте заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

"Что касается закона об оккупированных территориях, то вы знаете, Президент уже объявил и сейчас готовится к внесению в парламент закон о восстановлении суверенитета. Давайте говорить, как есть. Что касается этого, мы как фракция БПП, ожидаем внесения этого закона президентом в парламент и именно поэтому, думаю, сможем рассматривать все эти законы вместе. Фракция БПП будет поддерживать закон, внесенный Президентом", - заявил А.Герасимов.

Ранее нардеп Олег Березюк заявил, что рабочая группа завершила работу над законопроектом об оккупированных территориях и предлагает принять его в первом чтении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие закона об оккупированных территориях отрежет их от Украины и механизма их возврата не будет.

Украинские Национальные Новости

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