В БПП ожидают внесения в ВР президентского законопроекта о восстановлении суверенитета Украины

"Что касается закона об оккупированных территориях, то вы знаете, Президент уже объявил и сейчас готовится к внесению в парламент закон о восстановлении суверенитета. Давайте говорить, как есть. Что касается этого, мы как фракция БПП, ожидаем внесения этого закона президентом в парламент и именно поэтому, думаю, сможем рассматривать все эти законы вместе. Фракция БПП будет поддерживать закон, внесенный Президентом", - заявил А.Герасимов.

Ранее нардеп Олег Березюк заявил, что рабочая группа завершила работу над законопроектом об оккупированных территориях и предлагает принять его в первом чтении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие закона об оккупированных территориях отрежет их от Украины и механизма их возврата не будет.