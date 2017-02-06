У БПП не виключають введення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У фракції БПП допускають введення воєнного стану в разі загострення ситуації на Донбасі. Про це по завершенню засідання Погоджувальної ради заявила народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Якщо таке загострення буде продовжуватись тривалий час і це буде загрожувати екологічній безпеці, гуманітарній безпеці і ми побачимо, що Путін серйозно налаштований наступати по всіх фронтах, ми допускаємо введення військового стану. Це локальна ситуація, її вдалося втримати. Ми побачили, і Путін теж побачив, що Україна готова вчиняти спротив, що всі державні служби готові. Це вже не те, що було в Дебальцеве чи Іловайську. Все було готове для евакуації населення, війська підтягнуті, ЗСУ зорганізовані’’, - зауважила депутат
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найбільшою помилкою було те, що не ввів військовий стан - В.Янукович
"Машина працює. Україна готова. Все залежить від загострення ситуації. Такий варіант можливий", - додала парламентар.