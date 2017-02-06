В БПП не исключают введения военного положения

"Если такое обострение будет продолжаться длительное время и это будет угрожать экологической безопасности, гуманитарной безопасности и мы увидим, что Путин серьезно настроен наступать по всем фронтам, мы допускаем введение военного положения. Это локальная ситуация, ее удалось удержать. Мы увидели, и Путин тоже увидел, что Украина готова оказывать сопротивление, что все государственные службы готовы. Это уже не то, что было в Дебальцево или Иловайске. Все было готово для эвакуации населения, войска подтянуты, ВСУ организованы", - отметила депутат

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"Машина работает. Украина готова. Все зависит от обострения ситуации. Такой вариант возможен", - добавила парламентарий.