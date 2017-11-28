У БПП наполягають на відновленні перевірок постачальників продуктів дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Мораторій на перевірки бізнесу, в першу чергу потрібно скасувати в частині харчової безпеки.Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко.
"Моя думка щодо мораторію на перевірки бізнесу є незмінною - його треба диференціювати. Перевірка постачальників харчування у школи та дитячі садочки - це один із перших і найнеобхідніших кроків, які треба сьогодні робити. В цій частині мораторію бути не повинно, абсолютно", - зазначив він.
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Нардеп додав, що саме мораторій на перевірки спровокував масові отруєння серед дітей в навчальних закладах та санаторіях.
"Низка випадків із отруєннями дітей ще раз засвідчують необхідність скасувати мораторій. Відновити перевірки потрібно у тих сферах, де є загроза життю та здоров'ю наших громадян", - сказав Гончаренко.
Нагадаємо, напередодні ініціативу скасування мораторію на перевірки постачальників продуктів у навчальні заклади озвучив нардеп С.Тригубенко.
За його словами, для того, щоб не наражати дітей на ризик отруїтися або залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах), уряд повинен якомога швидше відновити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи.
Додамо, що на відновленні перевірок постачальників продуктів у школи наполягає також і Комітет охорони здоров'я ВР.