В БПП настаивают на восстановлении проверок поставщиков продуктов детям

"Мое мнение о мораторие на проверки бизнеса неизменна - его надо дифференцировать. Проверка поставщиков питания в школы и детские сады - это один из первых и самых необходимых шагов, которые нужно сегодня делать. В этой части моратория быть не должно, абсолютно", - отметил он.

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Нардеп добавил, что именно мораторий на проверки спровоцировал массовые отравления среди детей в учебных заведениях и санаториях.

"Ряд случаев с отравлениями детей еще раз подтверждают необходимость отменить мораторий. Восстановить проверки нужно в тех сферах, где есть угроза жизни и здоровью наших граждан", - сказал Гончаренко.

Напомним, накануне инициативу отмены моратория на проверки поставщиков продуктов в учебные заведения озвучил нардеп С.Тригубенко.

По его словам, для того, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (за низкого качества питания в учебных заведениях), правительство должно как можно скорее возобновить проверки частных и коммунальных предприятий, которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения.

Добавим, что на восстановлении проверок поставщиков продуктов в школы настаивает также и Комитет здравоохранения ВР.