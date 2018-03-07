У бойовиків на Донбасі вилучають документи з підтвердженням російського громадянства – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російське командування на Донбасі примусово вилучає у бойовиків будь-які документи, які можуть вказати на їхнє російське громадянство. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“За наказом російського командування у так званих військовослужбовців з’єднання частин 1-го та 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ в авральному порядку вилучаються будь-які документи, які можуть вказувати на їхнє російське громадянство або належність до Збройних сил Російської Федерації”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Вказано, що такі заходи вживаються з метою недопущення документального підтвердження російського громадянства військових, які можуть потрапити в полон, або перейти на бік українських структур. Це пов’язане із взяттям у полон 4 березня громадянина Росії Миколи Покусаєва.
Нагадаємо, військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина РФ.