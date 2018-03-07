У боевиков на Донбассе изымают документы с подтверждением российского гражданства - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российское командование на Донбассе принудительно изымает у боевиков любые документы, которые могут указать на их российское гражданство. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По приказу российского командования в так называемых военнослужащих соединения частей 1-го и 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации" , - сообщил Д.Гуцуляк.
Указано, что такие меры принимаются с целью недопущения документального подтверждения российского гражданства военных, которые могут попасть в плен, или перейти на сторону украинских структур. Это связано с взятием в плен 4 марта гражданина России Николая Покусаева.
Напомним, военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина РФ.