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У бойовиків "ДНР" під час навчань згоріли двигуни на двох танках - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Бойовики 1 Армійського корпусу "ДНР" почали інтенсивніше використовувати техніку під час навчань, нехтуючи правилами експлуатації, в результаті чого було втрачено двигуни на двох танках. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

У бойовиків "ДНР" під час навчань згоріли двигуни на двох танках - розвідка

“За повідомленням Головного управління розвідки, російські офіцери, призначені під час останньої ротації на посади у з’єднання і частинах незаконних збройних формувань, намагаються підвищити бойові спроможності підлеглих підрозділів. Зокрема вони забов’язали місцевих ватажків постійно збільшувати кількість і тривалість занять з бойової підготовки у тому числі з інтенсивним використанням бойових машин, що не дозволяє бойовиками проводити належний ремонт техніки”, — сказав Мотузяник.

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За його словами, протягом тижня в одній із частин так званого 1 Армійського корпусу під час занять згоріли дві силові установки на двох танках і ще кілька через порушення режиму експлуатації потребують серйозного ремонту.

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“Посилення противником уваги на застосуванні бойових машин свідчить про можливу підготовку до наступальних дій. І, водночас, нехтування російськими офіцерами правил експлуатації техніки свідчить про її поповнення з території Російської Федерації”, — зазначив Мотузяник.

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