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У боевиков "ДНР" во время учений сгорели двигатели на двух танках - разведка

Киев • УНН

 • 10624 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Боевики 1 Армейского корпуса "ДНР" начали интенсивнее использовать технику во время учений, пренебрегая правилами эксплуатации, в результате чего было потеряно двигатели на двух танках. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

У боевиков "ДНР" во время учений сгорели двигатели на двух танках - разведка

"По сообщению Главного управления разведки, русские офицеры, назначенные во время последней ротации на должности в соединения и частных незаконных вооруженных формирований, пытаются повысить боевые способности подчиненных подразделений. В частности, они обязали местных главарей постоянно увеличивать количество и продолжительность занятий по боевой подготовке в том числе с интенсивным использованием боевых машин, что не позволяет боевиками проводить надлежащий ремонт техники", - сказал Мотузяник.

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По его словам, в течение недели в одной из частей так называемого 1 Армейского корпуса во время занятий сгорели две силовые установки на двух танках и еще несколько из-за нарушения режима эксплуатации требуют серьезного ремонта.

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"Усиление противником внимания на применении боевых машин свидетельствует о возможной подготовке к наступательным действиям. И в то же время пренебрежение русскими офицерами правил эксплуатации техники свидетельствует о ее пополнении с территории Российской Федерации", - отметил Мотузяник.

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